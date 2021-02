CUPELLO C' E'

Nelle giornate di sabato e domenica, nel Comune di Cupello si sta svolgendo uno screening di massa per testare la popolazione attraverso tamponi rapidi. Tanti cittadini hanno deciso di partecipare per tutelare sé stessi e la comunità di Cupello.

Tra ieri e oggi - spiega il Sindaco Graziana Di Florio - il riscontro è stato molto positivo. Nonostante il maltempo e la neve di ieri, 700 cupellesi, nella giornata di sabato, hanno partecipato mostrando coraggio e senso di comunità. Anche dalle campagne e dalle contrade, la partecipazione è stata ampia (solo a Montalfano 190 cittadini). Il sindaco Di Florio si ritiene molto soddisfatta per il comportamento dei cupellesi, che dall’inizio della pandemia hanno rispettato scrupolosamente le regole e hanno protetto la propria salute e quella dei propri concittadini.

Anche l’Assessore alle politiche sociali, Giuliana Chioli, sottolinea la risposta unanime della comunità cupellese, che si è dimostrata solidale e sociale, e si augura che anche nella giornata di oggi molti cittadini risponderanno a questa chiamata. Inoltre, entrambe sottolineano l’importanza della presenza di tanti volontari e tante associazioni che giornalmente svolgono un servizio fondamentale nella nostra comunità. In particolare, si ringraziano i tanti medici e infermieri che gratuitamente si sono messi a disposizione prima e dopo i loro turni lavorativi per eseguire i tamponi. Infine, tra le associazioni presenti, si ringraziano la Protezione Civile Modavi di Cupello, la Proloco di Cupello e la Protezione Civile L’Arcobaleno di San Salvo, che hanno contribuito al rispetto delle normative anti-Covid e hanno coordinato la gestione della documentazione anagrafica di coloro che vengono sottoposti ai successivi test. In definitiva, il riscontro è molto positivo, e l’Amministrazione Comunale, unanime, afferma: “Cupello c’è!”