StartImpresa, Confindustria Chieti Pescara premia Daniela Aiello: il suo laboratorio di moda unisce fashion e sostenibilità

È Daniela Aiello, con il progetto DesignD_FashionLabla vincitrice della decima edizione di StartImpresa, il corso di formazione specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria, promosso dalla Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara.

Venerdì 12 mattina nella sede di Confindustria Chieti Pescara, si è svolta la cerimonia di premiazione. Cinque i progetti giunti in finale e selezionati tra gli oltre 20 partecipanti.

L’idea sottesa a DesignD_FashionLab di Daniela Aielloè la creazione e commercializzazione di abbigliamento femminile sostenibile di alta qualità, con stile personalizzabile on demand. Unisce la bellezza alla promozione della salvaguardia del pianeta. Moda sostenibile, competenze del territorio da valorizzare e imprenditoria femminile le parole chiave del suo progetto di vita.

Conferite anche due mentorship messe a disposizione da Confindustria Chieti Pescara e Secretel Srl a due progetti ritenuti particolarmente validi:Hue–up di Ofelia Carlottiche produce make-up personalizzatoeCrypto*Rvst di Marco Laurenti, un progetto di editoria ad alto livello di innovazione.

Attraverso un corso di specializzazione gratuito di 30 ore sui temi del “fare impresa”, imprenditori e manager della Rete Confindustriale hanno permesso ai partecipanti di trasformare la loro idea d’impresa in un progetto imprenditoriale concreto.

“StartImpresa–ha affermato Paolo De Grandispresidente della Sezione Servizi Innovativi –vide la sua prima edizione nel 2008, l'anno che ha rappresentato il culmine della crisi economica. Con il progetto negli anni abbiamo sempre voluto incentivare i giovani aspiranti imprenditori a non scoraggiarsi e a credere nelle loro idee, forti delle nuove competenze acquisite nel corso. StartImpresa nasce dalle alleanze, dalle reti e dalle collaborazioni di soggetti diversi: in ottica associativa insegniamo anche ai corsisti a lavorare tra loro fin da subito come partners”.

“StartImpresa non è un semplice contest che premia l'idea migliore, ma fornisce agli imprenditori del domani gli strumenti adatti per accendere il motore e far volare le loro idee –ha aggiuntoCristiano Fino, vice presidente della Sezione Servizi Innovativi-. Tramite il nostro corso abbiamo messo i partecipanti nella condizione di capire realmente come costituire una azienda o una start up di successo impostando un valido progetto d'impresa. La partecipazione sempre in crescita registrata nonostante le difficoltà del momento, dimostra che il format ha incontrato le esigenze di chi vuole fare impresa”.