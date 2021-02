Ancora forte il cordoglio della politica abruzzese per la scomparsa di Marini

Ancora forte il cordoglio della politica abruzzese per la scomparsa di Franco Marini, ex presidente del Senato originario di San Pio delle Camere. Una personalità di spicco che ha attraversato i grandi cambiamenti politici del Paese, dalle “correnti” DC, alla nascita del centrosinistra, con un temperamento “da abruzzese”: “Era un politico leale e una persona di grande umanità; sapeva usare gli strumenti della politica, come la mediazione ma soprattutto aveva una grande capacità decisionale. Era sempre alla ricerca della sintesi, ma quando bisognava decidere si faceva trovare sempre pronto. Ha insegnato la lealtà nella politica e l’importanza del rispetto degli accordi”.

Franco Marini e la sfida a Remo Gaspari.

“Ho iniziato la mia attività politica come consigliere DC nel comune di San Salvo – racconta Boschetti a IlCapoluogo.it – negli anni 88/89 e insieme ad alcuni amici ci avvicinammo alla corrente più di sinistra del partito: io ero capogruppo, poi c’era Raimondo Pascale che era assessore all’Urbanistica e Luciano Cilli assessore al Bilancio. In quel momento Remo Gasparirappresentava il grande centro e naturalmente era il punto di riferimento di tutto il vastese, mentre noi, elettoralmente più deboli, appoggiavamo la corrente Forze Nuove (Terza fase) e attraverso Luciano D’Alfonso e Raimondo Pascale cominciavamo a intessere rapporti con Franco Mariniche – dopo l’attività sindacale – si avvicinava a quella politica”. La vera sfida a Gaspari fu lanciata con la candidatura dell’allora sindaco di Lanciano, Nino Polidoro: “Era il rappresentante di Marini nella provincia di Chieti e fu candidato nella DC in contrapposizione a Gaspari e noi lo appoggiammo. Con la fine della DC – prosegue Boschetti – Marini guidò il Partito Popolare, e con lui nel vastese abbiamo fondato la Margherita e poi il PD”.

Franco Marini a un passo dal Quirinale, la cena a San Salvo.

Mentre l’ascesa del politico si avvicinava a vette mai raggiunte da un abruzzese, l’uomo Marini manteneva salde le proprie radici e le proprie abitudini: “Veniva spesso a cena a casa mia e preferiva che ci fossero poche persone, perché si potesse parlare senza confusione intorno; a parte qualche sporadica eccezione, non amava molto frequentare i ristoranti di qui. Un giorno, tornando da un viaggio a Bari, mi disse che si sarebbe fermato, chiedendomi di invitare alcuni amici. Vennero Francesco Menna (allora capogruppo PD e attualmente sindaco di Vasto, ndr), Antonio Del Casale(che del PD sarebbe diventato uno dei segretari più giovani, ndr), Luciano Cilli e qualcun altro. Quel giorno ci raccontò che si preparava la sua candidatura alla Presidenza della Repubblica, con l’assenso del partito e anche un certo gradimento a livello internazionale. La persona che sarebbe potuta diventare Presidente della Repubblica di lì a poco, preferiva ancora stare a cena con giovani e amici, piuttosto che frequentare ben altri ambienti”.

Franco Marini, insieme anche nella polvere.

Al di là della politica, però, a legare profondamente le strade dell’ex assessore Boschetti e Franco Marini è la vicenda giudiziaria legata aSanitopoli: “Sono stato posto agli arresti alle 11 del 14 luglio 2008 da assessore regionale alle Attività produttive, alle 17.30 Franco Marini aveva già diffuso un comunicato stampa in cui diceva che avrebbe messo la mano sul fuoco sulla mia onestà e quella di Mazzocca, perché ci conosceva da ragazzini”. D’altra parte, l’esito della vicenda giudiziaria gli ha dato ragione, visto che l’ex assessore Boschetti è poi stato assolto. “Aveva ragione sulla mia onestà e si è dimostrato più di un amico, perché quando capita di cadere nella polvere, come è successo a me, non è facile trovare persone comeFranco Marini“.