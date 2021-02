GIANNI CORDISCO HA FIRMATO LA CONVENZIONE PER L'INSEDIAMENTO AMAZON

Qualche giorno fa, in uno studio notarile di San Salvo, è stata firmata la convenzione per il nuovo insediamento di Amazon a San Salvo.

Per conto dell'Arap (ex Nucleo industriale, per capirci) ha firmato Gianni Cordisco, che abbiamo intervistato per capire cosa avesse provato nel dare l'avvio al secondo processo di industrializzazione territoriale: per certi versi simile a quello avviato nel 1962 con la Siv, sempre dal Nucleo, al tempo rappresentato dal primo direttore Antonio Marcovecchio.

Nell'occasione abbiamo chiesto al consigliere d'amministrazione Cordisco come l'Arap gestirà i 4.000.000 di euro ricevuti per l'acquisto del vecchio ed inutilizzato autoporto, al posto del quale sorgerà lo stabilimento Amazon.