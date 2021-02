Recovery Fund*, *Recovery Plan*, *NextgenerationEU* per conoscerli giovedì 18 febbraio alle 18:00 su http://bit.ly/Rati_youtube.

*Recovery Fund*, *Recovery Plan*, *NextgenerationEU*_.

Per togliere ogni dubbio su cosa è il piano di recupero per rilanciare le economie dei 27 Paesi membri travolte dalla crisi del Covid-19, il *18 febbraio, ore 18:00* su canale http://bit.ly/Rati_youtube interverranno *Vincenzo Baccaro* (consigliere giuridico EU - direzione generale per il Supporto alle riforme strutturali) e *Riccardo Ercoli* (Economista presso il Segretariato generale della Commissione europea - Task force per i piani di ripresa). Coordina la giornalista *Leda D'Alonzo*, su iniziativa di *RATI*, *HUBRUZZO* e *AIPEC*.

L’incontro punterà a rispondere a queste domande:

- Come e perché nasce il NEXT GENERATION EU

-Dove, quando e da chi è stata presa la decisione, con quali finalità e obiettivi, con quali risorse finanziarie, quali sono stati i criteri seguiti nella ripartizione tra gli Stati UE

-Come è strutturato il fondo, ruoli e funzioni del Governo, delle Regioni, dei Comuni, delle categorie sociali ed economiche

-Chi sono i possibili destinatari dei finanziamenti e per quali destinazioni

-Come si possono chiedere ed ottenere tali finanziamenti

In ultimo, focus sulle analisi delle sfide-paese partendo dalle raccomandazioni fatte all’Italia e che sono alla base della programmazione dei fondi.

Appuntamento quindi giovedì 18 febbraio alle 18:00 su http://bit.ly/Rati_youtube