LA GIOIELLERIA ZIMARINO PREMIATA PER LA VETRINA E NEGOZIO A VIA ROMA

L' editore Fabio Travaglini e Silvia Di Virgilio (in rappresentanza della nostra Redazione) hanno consegnato alla Gioielleria Zimarino l' attestato di merito per aver partecipato al Concorso indetto dal Trigno.net sugli spazi ben allestiti per il Natale del 2020, che, come tutti sanno, è stato un Natale diverso (a causa della pandemia).

Proprio per questo abbiamo voluto organizzare un Concorso per dare un riconoscimento pubblico a quelli che hanno, pur nel loro piccolo, illuminato, colorato, sistemato uno spazio, donandoci la speranza di poter tornare, prima o poi, alla normalità festosa e festiva di sempre.

Grazie a Giusto ed Alberto ed alla loro famiglia per aver reso più luminosa Via Roma a San Salvo, allestendo vetrina e negozio come riportati qui sotto.