E SE IL CORONAVIRUS FOSSE COSTRUITO IN LABORATORIO ???

Personalmente, fin dall'inizio della pandemia, avevo scritto che il Covid19 non mi sembrava affatto un virus di origini "naturali", ma piuttosto un casino sfuggito di mano in qualche laboratorio top secret. Però dopo le smentite da parte di scienziati dei sette continenti, che quello fosse un virus artificiale, e non naturale, confesso d'aver avuto qualche dubbio anch'io. Ma dopo un anno (e siamo ancora a...caro amico...), quei dubbi iniziali tornano a rodere la mente, e anzi sono più forti di prima. Ma come, l'uomo da millenni convive con virus di vario genere, alcuni vanno curati (ad es. influenza, polio, ecc.), altri basta aspettare che passino (raffreddore), ma mai però s'era visto un virus così duro a morire. Da dove salta fuori? Quando la soluzione appare vicina, ecco che arriva la "variante" inglese, e poi quella brasiliana, e poi quella sud africana, e in futuro chissà.

Sembra proprio un'arma perfetta per una guerra a "bassa intensità" e addirittura con un buon livello di consenso popolare (chi avrebbe mai accettato un coprifuoco, anche durante gli anni di piombo?).

Qualcuno potrebbe chiedere: "Ma se così fosse, visto il disastro economico e sociale globale che sta provocando, almeno i paesi più forti (USA, Russia, GB, Francia...) l'avrebbero fatta pagar cara ai cinesi (dove pare tutto sia cominciato). Teoricamente sì. Teoricamente... Senonché, a dispetto di tutte le Convenzioni, i Trattati e gli Accordi internazionali sottoscritti da tutti, per la messa al bando delle armi chimiche e biologiche, in realtà tutte le grandi potenze, almeno quelle atomiche (USA, Russia, Cina, GB, Francia, India, Pakistan, Israele e non so se Brasile e Sud Africa), in realtà tutti, ma proprio tutti, non hanno mai realmente abbandonato la ricerca e le sperimentazioni di quello che ufficialmente avevano messo al bando. Sicché per poter chiedere conto alla Cina, di quello che ha causato, bisognerebbe avere le "carte in regola", ma non ce l'hanno, perché come la Cina... così fan tutti.

P.S. Non chiedetemi le prove perché non le ho. Stavolta ho deciso di sbagliare da solo.