Ronzitti (Udc): lunedì prossimo proporremo il candidato sindaco del centrodestra

Scelgo vasto! E’ questo lo slogan scelto dall’UDC e che lo accompagnerà nella prossima campagna elettorale per le amministrative di Vasto.

Scelgo Vasto vuole caratterizzare la propria azione di governo territoriale. Ma vuole anche caratterizzare la persona e la personalità individuata quale candidato sindaco per la città di Vasto. Personalità che porteremo al tavolo del confronto regionale, dove nella logica della dialettica politica, la proporremo agli altri partiti della coalizione. Siamo convinti che le prossime elezioni amministrative che si terranno a Vasto richiederanno un profilo di alta credibilità politica, indubbia esperienza professionale e grande capacità amministrativa, conoscenza e riconoscibilità; il tutto supportato da coraggio, convinzione, determinazione e lealtà.

Il candidato sindaco che intendiamo proporre oltre a possedere le qualità oggettive necessarie per questo ruolo è anche dotato di qualità soggettive indispensabili in questo particolare e difficile momento storico, dove la necessità di un rinnovamento e di una ripresa, ci devono indurre ad una riflessione più attenta e ponderata e che non sia schiava di logiche di spartizione e/o imposizione dall’alto.

La squadra di governo che immaginiamo dovrà essere ampia e capace di essere inclusiva coinvolgendo le migliori risorse che il territorio può mettere in campo. E questa squadra dovrà avere come indiscusso punto di riferimento il suo candidato a primo cittadino. Questa scelta non nasce all’improvviso ma è frutto di un lontano e costante dialogo che, seppur nel silenzio apparente, si va intrattenendo da tempo, con la personalità individuata e con la quale condividiamo, in maniera chiara, quattro aspetti fondamentali: • capacità di individuare le criticità della città e stilare le priorità grazie alla conoscenza della città e dell’intera comunità, facendo tesoro dei suoi punti di forza e delle sue debolezze; • coraggio di proporre solo soluzioni possibili e realizzabili; • coerenza tra pensiero politico ed azione amministrativa; • agire, in maniera lucida e determinata, impegnandosi a fare tutto il meglio possibile.

Siamo convinti che la nostra proposta possa rappresentare anche per gli altri partiti della coalizione, una candidatura di alto profilo, condivisibile e di assoluta sintesi. Per questo, nel tavolo regionale che si terrà lunedì prossimo, saremo presenti sia per ascoltare le proposte degli altri partiti ma soprattutto per proporre il nostro candidato e spiegare le ragioni dell’opportunità e della necessità di tale candidatura.

Il nostro obiettivo è quello di costruire una prospettiva nuova, che valorizzi e privilegi le competenze del territorio e che ridia valore alla capacità della politica di tornare ad essere credibile e forte, di ricucire la profonda scollatura che si è creata tra la politica e la città. E solo con un candidato sindaco riconosciuto e legittimato dall’intera coalizione ciò sarà possibile; un candidato sindaco che sia espressione di una comunanza di visione; di una condivisione delle strategie; di un’unitarietà degli obiettivi. E’ arrivato il tempo di fare una scelta e l’UDC ha una valida proposta da far scegliere!