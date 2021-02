NUOVO LIBRO DI LIA GIANCRISTOFARO

In questi giorni, la perdita di un carissimo collega antropologo italiano e l’assassinio di un generoso ambasciatore cooperante in Congo ci spingono alla tristezza, alla mancanza di prospettive. Per questo, con un sentimento di speranza e rispetto, Vi offriamo un nuovo lavoro di cui discutere insieme: Gli antropologi e le Nazioni Unite. Collana ‘Il sapere e il fare’, Cisu, Roma, 2021, diretta da Antonino Colajanni.

Sono le nostre esperienze di cooperazione internazionale, trascritte in spirito di servizio per l’Altro. Per non assuefarci al dolore e alla sconfitta. Mai.