Cordisco e Lembo ( Pd) attaccano Pollutri de la Buona Stagione

Cordisco e Lembo: “Tramonta il sole su La Buona Stagione”

Tramonta il sole su La Buona Stagione, l’aggregazione civica che vede come candidata sindaco Alessandra Notaro e tra gli “animatori”, il responsabile organizzativo di Azione, Angelo Pollutri che striglia il centrodestra e ammette di voler aprire con loro un tavolo.

Nata come l’unica alternativa possibile al centrosinistra, come l’unica aggregazione in grado di andare al ballottaggio con il sindaco Francesco Menna, come un’aggregazione che vedeva lontana la vittoria del centrodestra a Vasto, che aveva già pronte quattro liste e che la Notaro era l’unica vera novità, ora cambia rotta e punta addirittura a destra pur di provare ad avere un ruolo nella prossima tornata elettorale o forse solo per contrastare la vittoria di Francesco Menna lanciando in aria tutti i “Buoni”, ma non veritieri, propositivi di alternativa di centrosinistra.

Dunque solo “chiacchiere e fantasie” quelle sbandierate dalla Buona Stagione nata solo ed esclusivamente per contrastare il Sindaco Menna senza nessuna visione della città, nessuna idea, nessuna programmazione. Nulla.

La verità è che quando un’aggregazione civica con un proprio candidato sindaco ben saldo e definito, con un'idea e una visione a dir loro vincente, striglia un’altra coalizione - di fatto opposta alla propria - è chiaro e evidente il fosso nel quale sono caduti.

Pertanto come segretari provinciale e locale del Pd, invitiamo i cittadini a guardarsi bene da questa aggregazione civica nata come aggregazione di centrosinistra e alternativa all’attuale e che oggi invece è pronta a scendere in campo con il centrodestra.

Non scendiamo sul personale, non è nel nostro costume farlo, ma è bene ricordare alla città che "l'animatore" Angelo Pollutri, che tanto attacca l'attuale amministrazione di centrosinistra di non aver mai avuto progetti, idee e visioni, è rimasto vicino all’attuale Amministrazione di centrosinistra finché gli è convenuto.

Come Pd sosteniamo il Sindaco Menna e la coalizione pura e vera di centrosinistra che si è delineata, e riteniamo certamente più coerente il percorso che il centrodestra sta seguendo.

Il bene di una città non si costruisce defenestrando qualcuno, ma costruendo un programma, una linea, una visione, un'idea della città. E non è certo questo quello che la Buona Stagione sta facendo.