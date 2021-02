IL 23 FEBBRAIO FA IL COMPLEANNO DELLA BIBBIA DI GUTEMBER - I BELLISSIMI AUGURI DI MARIA AMATO

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

23 febbraio 1455 viene pubblicata la Bibbia di Gutemberg, nel 2001dichiarata dall'UNESCO memoria del mondo. Dagli amanuensi alla stampa, e il libro, la parola scritta, uno dei più potenti veicoli di cultura comincia il suo lungo percorso per passare dalla Chiesa al popolo.

Lo spazio destinato alle rubriche e alle miniature era lasciato in bianco. Un miniatore poteva essere incaricato dal proprietario di decorare il libro dopo la stampa. Questa rifinitura era lasciata agli acquirenti, che potevano così scegliere artisti di loro fiducia e decorazioni più o meno dispendiose.

Libri belli, dai colori vivi e preziosi per i ricchi, libri comunque preziosi per l'umanità.

I libri per me sono il viaggio, la conoscenza, il tempo libero e in questo periodo una sorta di consolazione.

Sarebbe bello in una città con una tradizione artistica come Vasto, chiedere alle famiglie più antiche della zona di "mettere in mostra" pezzi preziosi del proprio patrimonio librario. Sono convinta che si potrebbe conoscere un mondo,

Costruire una mostra, anche virtuale, del libro antico, magari con la collaborazione di librerie antiquarie per una piccola area di mostra mercato, e il sogno più grande l'exultet conservato ad Avezzano in trasferta a Vasto.

L'exultet strumento di narrazione usato dalla Chiesa per raccontare le Sacre Scritture al popolo analfabeta in epoca medievale.

I libri hanno una storia da leggere e una a più sfaccettature da immaginare, che parla di stamperie, legatorie, ex libris, annotazioni, illustrazioni, pergamena, carta preziosa, papiro, polveri preziose per miniature e piccoli insetti.

Libri d'arte in una cornice di bellezza, perché libri e bellezza conservati con cura, messi in mostra come preziosi di famiglia, aiutano ognuno di noi a sentirti custode di Vasto e della sua bellezza.

I libri delle foto sono conservati a L'Aquila