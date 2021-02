Nino Fuiano precisa: sono (solo) iscritto ad Azione

In riferimento alla notizia circa un mio essere membro di un comitato di reggenti di Azione a Vasto, preciso che non coincide al vero, sono un semplice iscritto . Certamente guardo con simpatia a Calenda e sono certo del suo essere alternativo ad un PD che a livello nazionale rincorre l'identità perduta e a livello locale ha mostrato la sua incapacità. Rispetto alla banale polemica, che vede protagonisti personaggi di terre lontane, ritengo che ai vastesi interessi molto poco il teatrino dei posizionamenti dei partiti. Riprendo le parole di V. Bachelet "Non c’è democrazia, non c’è vitalità politica, se le forze politiche non sanno farsi interpreti delle attese, delle speranze e delle angosce dei cittadini." Sono certo che i cittadini sono interessati a conoscere cosa si vuole fare per rispondere ai loro bisogni. Quale progetto per la città, per rendere Vasto bella e accogliente, per il lavoro ed evitare la fuga dei nostri figli, per aumentare i posti negli asili, per recuperare alla città i lunghi simbolo della nostra storia! Chi fa chiacchiere non vuole bene a Vasto. Sandra Notaro, che appoggio pienamente, è la persona giusta. Non ci interessano alchimie di partito, ci interessa condividere un’idea di città e di sviluppo. In questo siamo impegnati.