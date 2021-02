Silvana Marcucci ci ha lasciato.

È stata per tutta la vita professionale preside-dirigente scolastico (prima alle Scuole elementari di San Salvo e poi al Liceo scientifico di Vasto e reggente dell' Istituto ominicomprensivo - agrario di Scerni). Da pensionata, non si era di certo voluta fermare e, iscrittasi all' Ordine degli avvocati, ha collaborato con lo studio legale della diletta figliola.

Era laureata in giurisprudenza e in sociologia. Aveva tanti hobby e passioni, tutte legate alla promozione sociale, culturale e territoriale.

È stata fin dal primo anno membro della Giuria del Prodotto topico, di cui ha seguito, passo passo, paese per paese, la costruzione. E se siamo diventati quello che siamo, diffusi in cinque Regioni e con ben 85 prodotti proclamati, lo dobbiamo anche a lei: furono proprio Silvana e Gigi a farci conoscere la realtà del suino nero appulo pugliese in provincia di Foggia.

La sua partecipazione nel nostro sodalizio è stata costante, profonda, ragionata. Da persona seria e di cultura quale era, quando assumeva un impegno lo manteneva con assoluto spirito collaborativo.

I suoi interventi, tanto nelle occasioni pubbliche ed affollate quanto nei Comitati ristretti, non erano mai scontati. Attingendo alla sua eclettica formazione ed alla lunghissima esperienza professionale interveniva sempre con argomenti nuovi e che ci aiutavano ad andare oltre l' ordinario: lo faceva con pacatezza, educazione e, a volte, con piacevole ironia.

Fu grazie a Silvana ed alle sue colleghe Maria Cauli e Letizia Daniele (da fresche pensionate iniziarono a seguirci sulle prime "vie topiche") che compresi di dover coinvolgere la Comunità educate nel nostro Progetto di valorizzazione territoriale.

L' ultima volta che la vidi fu a settembre scorso. Ci prendemmo un caffè con Rosaria Spagnuolo da Argentieri e parlammo della Fattoria condivisa che stava muovendo i primissimi passi: anche allora non ci fece mancare il suo contributo di stimolo ed idee.

Grazie Silvana per quello che ci hai dato.

Condoglianze sincere alla famiglia ed un forte abbraccio a Gigi.

Orazio Di Stefano e Vitalina Del Nero