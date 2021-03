PER GLI ALBERI MENNA E CIANCI INDIVIDUANO SITI BISOGNOSI DI RIGENERAZIONE

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

“Ringraziamo il Comitato cittadino per la tutela del verde pubblico - dichiarano il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore alle politiche ambientali e del territorio e alle politiche giovanili, Paola Cianci - per il lavoro di ricerca dei siti in cui è possibile piantumare nuove specie arboree nella nostra città. Un prezioso suggerimento che si inserisce nel percorso iniziato mesi fa con l’iniziativa.

Un albero per ogni nato promossa dall’Amministrazione comunale su proposta del Masci ed in collaborazione con Legambiente, WWF, CAI, Italia Nostra, Progetto Giovani e le ragazze ed i ragazzi della Consulta Giovanile. Nell’organizzazione delle prossime piantumazioni, a cui daremo seguito subito dopo l’imminente approvazione del bilancio di previsione 2021, abbiamo individuato dei siti che hanno bisogno di rigenerazione e riqualificazione proprio attraverso la valorizzazione ambientale ed il decoro urbano.

Cogliamo l’occasione di ricordare il grande numero di piante messe a dimora durante questa sindacatura, ovvero circa 600, compatibili con i luoghi di destinazione. Continueremo in questo senso tenendo presente anche le indicazioni da voi fornite con la mappatura allegata alla nota che abbiamo ricevuto e di cui condividiamo i contenuti soprattutto rispetto al passaggio del coinvolgimento delle nuove generazioni. Infatti, nel promuovere una città sempre più sostenibile, - concludono Menna e Cianci - abbiamo avuto risposte positive dagli adolescenti ed il corso di Progettazione del verde promosso dal Progetto Giovani, a cui hanno partecipato anche gli studenti del Polo Liceale Pantini Pudente nella forma dell’alternanza scuola-lavoro, è la prova che l’argomento è molto sentito e noi continueremo ad investire il nostro impegno politico sui temi che sensibilizzano sempre di più le persone alla bellezza del nostro territorio”.