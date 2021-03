"COSTRUIAMO IL SUB AMBITO "VASTESE - FRENTANO" ALL' AGIR

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

A seguito della L.R. 45/2020, che ha introdotto la possibilità di delimitare sub ambiti territoriali all'interno del perimetro AGIR, il Sindaco di Cupello, Graziana Di Florio, in sede di Consiglio comunale, ha manifestato la propria volontà di costituire un ambito sub provinciale "vastese-frentano" da proporre alla prossima Assemblea di AGIR.

“La delibera”, spiega il Sindaco Di Florio, “rappresenta l’intento di mantenere la governance nel nostro territorio della gestione dei rifiuti, in previsione anche del potenziamento tecnologico degli impianti del CIVETA, previsti per sostenere modelli di economia circolare.”

la foto col sindaco è di zonalocale