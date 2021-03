PRIMA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO

Nuove proposte:

-Gaudiano: rompere il ghiaccio non è mai facile. E lui riesce a farlo con dignità, senza esagerare nell’esecuzione. VOTO: 6

-Elena Faggi: visibilmente emozionata. La canzone non aiuta, manca qualcosa. Vuota. VOTO: 3

-Avincola: simpatico, canzone azzeccata, la sua voce ricorda Ivan Graziani (lo so, paragone esagerato) VOTO: 8

-Folcast: già sentito, già visto. Canzone dignitosa, ma nulla di nuovo. Tra Mengoni, Diodato e Renga. VOTO: 6.5

Ospiti

-Diodato: sembrano trascorsi anni, e invece solo dodici mesi. Momento nostalgia, giusto ricominciare così. VOTO: 9

-Matilda De Angelis: conduttrice azzeccata, sa stare sul palco. Molto emozionata. VOTO: 7.5

-Zlatan Ibrahimovic: migliore in campo, bomber, trascinatore, assist man. Sa giocare la partita. VOTO: 9

-Loredana Berté: forza, grinta, passione. La più giovane in un Sanremo di giovani. Grazie per averci riportato sulla Terra. VOTO: 8.5

-Achille Lauro: vuole stupire, ma il brano non è dei migliori. Stenta. VOTO: 6

Big

-Arisa: “potevi fare di più”: il testo merita, la musica e l’interpretazione meno. VOTO: 6

-Colapesce DiMartino: vogliono fare i Ricchi e Poveri senza Reunion, o Albano e Romina stile omosessuale. Lo capiremo più avanti. VOTO: 7.5

-Aiello: padrone del palco, un po’ troppo. Esagera per esaltare la sua canzone, ma in parte la rovina. VOTO: 5.5

-Francesca Michielin e Fedez: 1990, Vattene amore di Mietta e Amedeo Minghi. Mi ricordano loro. VOTO: 7

-Max Gazze (e qualcosa che non ho capito): non lascia il segno, e per Gazzè è una novità. Ma lo stile è sempre quello. VOTO: 6.5

-Noemi: mai amata, ma questa volta mi ha lasciato senza parole. VOTO: 8

-Madame: brano da riascoltare, magari con la possibilità di capire il testo. VOTO: 5

-Maneskin: leoni da palcoscenico, con il pubblico avrebbero stupito ancora di più. Vogliono vincere. VOTO: 8

-Ghemon: soul, pop, rap. Le premesse non sono male, ma il brano non decolla mai. VOTO: 5.5

-Coma_Cose: sinceri, con poche aspirazioni, hanno portato sé stessi all’Ariston. Buona la prima. VOTO: 8

-Annalisa: la voce non si discute e la canzone avrà molto successo in radio. VOTO: 7

-Francesco Renga: si avverte un cambiamento, l’interpretazione e il brano non ci dicono quale, ma lo capiremo. Da riascoltare. VOTO: 6

-Fasma: né carne, né pesce. Forse trap, forse pop. E anche l’autotune.... VOTO: 4