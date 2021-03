Per la Festa Internazionale della Donna 2021

Webinar gratuito sulle pagine Facebook: Università Tre Età Cupello, Università delle Tre Età Vasto, Club per l'Unesco di Vasto e Container LIVE. Su Instagram: container_live

TRA LE PAGINE DELLA STORIA, omaggio in prosa alle donne

Giovedì 11 Marzo, ore 18:30

Con Silvia Tufano e Giuliana Antenucci

Nell'ambito della Giornata Internazionale della Donna 2021, l’Unitre di Cupello, l’Unitre di Vasto e il Club per l’UNESCO di Vasto presentano TRA LE PAGINE DELLA STORIA, omaggio in prosa alle donne, con Silvia Tufano, artista e scrittrice e con Giuliana Antenucci, attrice e regista.

Attraverso le vite di quattro donne che hanno combattuto per l’affermazione e il riconoscimento dei propri diritti, della propria diversità e della parità sociale, civile ed umana. L’evento celebra alcune tra le grandi figure femminili che hanno contribuito, in modo significativo, a scrivere pezzi esaltanti della nostra vita collettiva. Sarà l’occasione per far conoscere meglio chi ce l’ha fatta e chi non ha mai abbassato la testa, davanti a un mondo che pretendeva un cliché stretto e maschilista, troppo a lungo, la sola cornice culturale delle società occidentali.

Un programma curato e condotto da Fabio Bruno