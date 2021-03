Quinta serata al Festival di Sanremo: il meglio e il peggio

I vincitori

-Maneskin: ha trionfato l’anima rock del Festival, che in questi giorni ha spiazzato il pubblico italiano, soprattutto i più giovani. Premio meritato.

Il Meglio

-Fratelli d’Italia: nel Festival della Canzone Italiana, il nostro inno, la nostra storia, la nostra identità, non potevano mancare. VOTO: 10 e Lode

-Fiorello (Omaggio a Little Tony): sorpresa emozionante di inizio serata. Grazie Fiorello, per tutto; da lassù Tony. VOTO: 10

-Fulminacci: personalmente, la rivelazione di questo Festival. Non lo conoscevo, ma ho scoperto un cantautore che farà strada. Grande! VOTO: 9

-Extraliscio feat.Davide Toffolo: molti li hanno criticati, invece a me non dispiacciono affatto. Portano leggerezza, l’Italia dimenticata, le sagre di paese, le serate del popolo. VOTO: 8

-Serena Rossi: sa divertire, sa cantare, sa condurre. Che volete di più? Il prossimo anno la voglio come conduttrice del Festival. VOTO: 9.5

-Colapesce DiMartino: un passo indietro agli anni 80 e subito si vola. La canzone merita, una delle più belle dell’intero Festival. VOTO: 9

-Amadeus: coinvolge la moglie Giovanna in ogni minimo dettaglio. Stupendo, stupendi. VOTO: 10

-Francesca Michielin e Fedez: la coppia di questo Festival. Albano e Romina, i Jalisse, Adriano e Claudia, insomma, la classica coppia. Classico e quindi bello. VOTO: 9

-Ornella Vanoni: semplicemente Chapeau! Nulla da dire, Lei e le sue canzoni sono ETERNE. VOTO: 10

-Orietta Berti: in questa edizione, ha rappresentato la Voce, che non tramonta mai e che emoziona. VOTO: 9

-Stato Sociale: per me, i vincitori del Festival sono loro. VOTI: 10 e lode

-Max Gazzè: un animale da palcoscenico, ha uno stile inconfondibile e se ne inventa sempre una nuova. Come sempre, sorprendente. VOTO: 8

Il Peggio

-Ghemon: metterlo primo in scaletta serviva per convincere gli italiani a non guardare la finale? Ho avuto la tentazione di spegnere la tv. VOTO: 3

-Francesco Renga: ci sono alcuni cantanti, come lui, che a Sanremo vogliono andare ogni anno anche con una canzone disgraziatamente brutta. È davvero necessario? VOTO: 5

-Bugo: dopo un anno, ho capito perfettamente la scelta di Morgan. Aveva fatto bene a buttarlo fuori. VOTO: 2

-Durata dello show: arrivare al vincitore è un percorso più lungo e tortuoso di quello di Dante nella Divina Commedia. Ma il numero dei cantanti lo vogliamo abbassare?! VOTO: 4