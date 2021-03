FOSSACESIA, IL SINDACO DI GIUSEPPANTONIO RICORDA IL DOTTOR TITO PAOLUCCI

“Una grave perdita per tutta la comunità di Fossacesia. Tito Paolucci se ne è andato lasciando un grande vuoto in tutti noi che abbiamo avuto il piacere di conoscerlo, apprezzarne il percorso politico e professionale e soprattutto quell’amore per la nostra città che lo contraddistingueva”. Sono le parole pronunciate dal Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, alla notizia della scomparsa del dottor Tito Paolucci, medico chirurgo presso l’Ospedale Bernabeo di Ortona, città nella quale viveva con la famiglia, ex primario del Pronto Soccorso ed ex presidente del Rotary Club ortonese. “Paolucci, che è stato anche assessore comunale dal 1975 al 1980 nella giunta guidata dall'allora primo cittadino Armando Aganippe – ricorda Di Giuseppantonio -, ha militato a lungo nel Partito Socialista, diventando uno dei principali punti di riferimenti dei socialisti nell'area Frentana” . A Fossacesia lo ricordano anche come fermo oppositore alla realizzazione della Sangro Chimica in Val di Sangro. “Quando poteva, raggiungeva sempre Fossacesia- conclude il sindaco Di Giuseppantonio- e in ogni occasione non mancava mai di prodigarsi verso chi aveva bisogno di lui come medico, chirurgo e amico. Oggi lo ricordiamo ed assieme all’Amministrazione Comunale tutta ci stringiamo attorno ai suoi cari in questo momento di profonda tristezza”.