“Il Caso Sanremo: dal melodico al rock”

Sabato 13 marzo, alle ore 18.00, sulla pagina Facebook del Trigno.net, andrà in onda un Chi c’è c’è denominato “Dalla musica melodica all’estremo rock: il Caso Sanremo”. L’obiettivo di questo evento è analizzare e commentare i cambiamenti che il Festival della Canzone Italiana, seguito ogni anno da milioni di italiani, ha subito in ben 70 anni. In particolare, ci si soffermerà sull’ultimo Sanremo, quello dell’era Covid, che ha visto trionfare la band romana dei Maneskin. L’incontro è stato organizzato dal Trigno.net.

A moderare l’incontro sarà Filippo Sammartino, praticante giornalista del Trigno.net, che avrà l’onore di ospitare:

- Anna Orsatti, dirigente scolastico dell’Istituto Pantini Pudente di Vasto;

-Antonio Ragni, docente di storia dell’arte ed esperto musicologo;

-Manuele Marcovecchio, consigliere regionale e cultore di Sanremo;

-Angelo Pollutri, imprenditore turistico e anch’egli cultore di Sanremo;

-Ludovica Marchese, praticante giornalista del Trigno.net;

-Orazio Di Stefano, sociologo e direttore del Trigno.net.

La diretta sarà gestita da Jacopo Rusi, studente del Liceo Classico Pudente di Vasto.

Vi aspettiamo numerosi!