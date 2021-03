NUOVO PROGETTO ERASMUS+ DELL’ISTITUTO PALIZZI DI VASTO

E’ partito il progetto Erasmus+ “BEST4ENT – Best Practices over the Europe on Education to Entrepreneurship” coordinato dalla Polaris Srl di Vasto, Centro di Formazione accreditato dalla Regione Abruzzo, in partenariato conl’ITSET “F. Palizzi” di Vasto, la ONG Aidejoven di Madrid (Spagna), l’Associazione Mobilizing Expertise di Lund (Svezia) e il Centro di Formazione Professionale Gyulai Szakképzési di Oroshaza (Ungheria).

Il progetto ha come obiettivo lo scambio di buone pratiche tra le cinque organizzazioni partner sull’Educazione all’Imprenditorialità intesa come set di competenze trasversali utili per meglio affrontare il Mondo del Lavoro da parte dei giovani.

Prima attività del partenariato è realizzare una ricerca sulle competenze maggiormente richieste dal Mondo del Lavoro, da svolgersi tramite un sondaggio online destinato ad imprenditori, manager di azienda e responsabili di risorse umane; qui il link del sondaggio online in italiano https://forms.gle/Y3pF9euBmCoDt22F8, il questionario è anonimo.

Il progetto coinvolgerà n. 20 formatori nel settore Formazione Professionale e n. 50 giovani tra i 16 ed i 29 anni in corsi di formazione a livello locale ed all’estero (in Svezia e Spagna), finanziati dal progetto.

Per chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni su Best4Ent ed i corsi di formazione, può visitare il sito web del progetto (www.best4ent.polarisformazione.it) e le pagine social (Facebook: Best4Ent; Instangram: Best4Ent); inoltre Polaris organizzerà un infoday virtuale venerdì 19 marzo alle ore 17:00 tramite Zoom (https://zoom.us/j/93578922044).