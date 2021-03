ESPLOSIONE IN PIENO CENTRO A VASTO

Francesco Prospero (FDI), Vincenzo Suriani (FDI), Edmondo Laudazi (Nuovo Faro), Guido Giangiacomo (FI), Alessandro d'Elisa (Misto), Alessandra Cappa (Lega) e Davide D'Alessandro (Lega), in merito all' esplosione avvenuta ieri sera in pieno centro a Vasto, hanno rilasciato la seguente dichiarazione:

“Si tratta di un atto da condannare e da reprimere che non può essere tollerato in alcun modo. Un atto criminoso che colpisce un’attività della ristorazione locale già fortemente penalizzata, in questo momento storico, dalla pandemia. Al titolare va la nostra solidarietà, con l'augurio e la certezza che le forze dell'ordine sapranno presto assicurare alla giustizia i responsabili. All'amministrazione comunale, invece, chiediamo di completare quel sistema di videosorveglianza, estendendolo anche alle Periferie e alle Principali arterie che collegano la Città alle statali e ai caselli autostradali, che rappresentano le principali vie di fuga per tutti i criminali che sempre più spesso organizzano spedizioni, dalle Regioni limitrofe, sul nostro territorio. Vasto non è Beirut diceva qualcuno qualche anno fa, ma 15 anni di centrosinistra l'hanno resa molto simile”

la foto è stata pubblicata da Rete8