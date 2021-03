Covid-19, Screening in 6 Comuni del Chietino

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sono 6 i comuni che sono stati impegnati in questo fine settimana nello Screening per Covid-19. E’ stata offerta la possibilità di testarsi gratuitamente con tamponi antigenici ai cittadini di Bucchianico, Castelfrentano, Guardiagrele, San Buono, San Giovanni Teatino e Villamagna. Complessivamente sono stati eseguiti 4.023 test, dei quali solo 6 sono risultati potivi. La giornata di ieri, invece, si era conclusa con 14 positivi individuati su 3.505 tamponi (non avevano partecipato Bucchianico e San Buono).

Questi i numeri di oggi:

Bucchianico 662 tamponi (0 positivi)

Castelfrentano 878 tamponi (1 positivo)

Guardiagrele 1.421 tamponi (1 positivo)

San Buono 89 tamponi (0 positivi)

San Giovanni T. 685 tamponi (2 positivi)

Villamagna 288 tamponi (2 positivi)





La situazione epidemiologica della provincia di Chieti e l’andamento della vaccinazione saranno portati all’attenzione del Tavolo permanente in Prefettura nella mattinata di martedì 16 marzo.