AMAZON CON I NOSTRI OCCHI

Un minimo di attenzione si sta risvegliando sul prossimo insediamento Amazon (Luglio 2022);in verità la attenzione è ancora sulla realizzazione del sito produttivo con gli annessi e connessi ;ed ancora di più sulla mirabile regalia al Comune di San Salvo di 2.400.000 euro da parte del General Contractor. Le mie perplessità le esprimerò in un apposito articolo. Io c’ero ,per ragioni “professionali”, alla inaugurazione di Colleferro..Ma faccio parlare la cronaca di una giornalista locale ,non prima di avere evidenziato che:

a)”l’ingresso in Amazon avviene percorrendo la via Palianese, dove è aperto un cantiere per la realizzazione di una nuova rotonda dedicata al traffico dell’hub. una infrastruttura pubblica, un costo per la collettività, un “regalo” della politica per incoraggiare gli imprenditori ad investire.”…(nota comparativa:e’ strano che a Colleferro la “politica “ fa di tutto per attrarre;da noi attrae e si fa regalare soldi..)

b)”al suo posto c’è un enorme parcheggio di asfalto e decine di lamiere di macchine: a regime i posti auto sono 781, 14 per bus, 143 per camion e un’area per la sosta contemporanea di 26 tir. svettano due enormi cisterne, ben visibili, rifornite dal comune di colleferro e in parte riempite con acqua piovana.”(nota comparativa:a San Salvo i 2.400.000 servono al comune per motivi elettorali, mica per pensare a servizi di welfare da attrezzare per dire)

c)”attualmente vi lavorano 200 addetti per diventare 500 entro tre anni, l’80% sarà selezionato, anche con il supporto di agenzie del lavoro, tra i residenti entro 20 km dall’hinterland, con contratto a tempo indeterminato.” (nota comparativa: provino ad immaginare i boccaloni sansalvesi e vastesi che non saranno 3000 gli occupati ma solo gli “impattati”..Quante delusioni si avvicinano: Amazon nel 2020 aveva 8.500 occupati Italia..Figuratevi quanto vere possono essere quelle cifre-. e provino ad immaginare i 20 km..Hanno maturato l’idea di quanto e cosa si riverserà su San Salvo e Vasto , chi governa oggi e chi vorrà governare un domani)

d)”sotto il profilo urbanistico lo sbancamento è avvenuto senza passare per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione strategica ambientale ma con una semplice licenza edilizia comunale.”(solo per dire eh)

e)c’è un’enfasi non suffragata dai fatti sull’efficienza energetica, sulla sostenibilità ambientale, sulle prospettive occupazionali, sulla qualità dell’investimento e sul rilancio del territorio.(appunto,un fottio di enfasi…)

f)”del nostro passato e della identità operaia si è impossessato, con una retorica puerile, la politica locale per restituire dignità a buon mercato ad una città che molto ha dato e molto ha pagato, senza una vera e approfondita analisi sociale di quel passato storico”(ecco non aggiungo altro: è così esplicito..Ma c’è qualcuno che vuole ragionare su questo o si aspetta che tutto accade?).Ecco l’articolo per intero: