Sabino Esplodenti: la solidarietà di Dario Leone, Pc

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

“Sono onorato di aver condiviso, questa mattina, la lotta degli operai della Esplodenti Sabino per la rivendicazione del salario e per il lavoro. Il Partito Comunista si unisce al grido di dolore dei lavoratori pesantemente colpiti nella loro dignità e libertà e si batte con loro affinché si superi al più presto l’attuale condizione di stallo che come sempre ricade sulle spalle e sulla pelle di chi produce davvero la ricchezza nel nostro Paese. È ora che si applichi l’Art. 43 della Costituzione che prevede, tra le tante ipotesi, la gestione collettiva dei lavoratori delle aziende incapaci o di assicurare la sicurezza e l’incolumità e/o di proseguire la propria funzione nel ciclo produttivo. Siamo e restiamo a disposizione e al fianco degli operai della Esplodenti Sabino”.