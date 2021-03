l patrimonio librario della Biblioteca comunale di San Salvo entra nel Polo Bibliotecario Nazionale dell’Università D' Annunzio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

A partire dal 3 marzo 2021 il patrimonio librario della Biblioteca comunale di San Salvo è entrato nel catalogo generale del Polo Bibliotecario dell'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, insieme a quello di altre ventidue istituzioni.

Il catalogo dei libri della biblioteca comunale sarà visibile online all'interno del Polo Ud’A - a conclusione del complesso lavoro di reinserimento dei dati bibliografici che inizierà nei prossimi giorni - e sarà quindi consultabile presso il portale del sistema bibliotecario dell'ateneo.

I servizi della Biblioteca saranno gestiti con Sebina un software scelto da oltre 4.700 Biblioteche, Sistemi Bibliotecari e Poli, in Italia e in Francia, per la gestione unificata e integrata dei servizi.

Si tratta di un passo importantissimo per la nostra Biblioteca e di un miglioramento significativo dei servizi digitali offerti nonché del servizio di ricerca e di consultazione del suo patrimonio librario, che acquisterà visibilità all'interno del Sistema Bibliotecario Nazionale.

Il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) è una rete a cui possono aderire tutte le biblioteche italiane, sia pubbliche che private, che adeguandosi agli standard per la catalogazione e per la fornitura dei servizi, intendano cooperare alla formazione e all’incremento del catalogo collettivo e allo sviluppo di una rete di servizi tra le biblioteche. I libri della Biblioteca comunale di San Salvo saranno, cioè, visibili su OPAC (On-line Public Access Catalogue) dove confluiscono i libri di tutte le biblioteche informatizzate d’Italia.

La strada scelta dalla Biblioteca comunale di San Salvo per poter aderire alla rete SBN è stata, appunto, quella di entrare nel Polo Ud’A attraverso una Convenzione stipulata con l’Università.

Questo porterà l’ottimizzazione informatizzata di numerosi servizi al pubblico tra i quali il prestito e la prenotazione di documenti e volumi disponibili a San Salvo ma non solo, si tratta di un servizio ampio e completo che dà la possibilità di ottenere in prestito interbibliotecario qualsiasi volume presente in tutte le biblioteche collegate nel Polo, sia universitarie che regionali, che comunali, oltre che nelle altre biblioteche italiane.

La Biblioteca avrà una propria pagina web sul portale Uda Library, dove saranno disponibili informazioni su orari, servizi, patrimonio, attività non solo della stessa Biblioteca ma anche delle altre istituzioni culturali della nostra città.

Un obiettivo importantissimo questo, raggiunto con un grande lavoro di squadra, dal Comune di San Salvo con l’Assessore alla Cultura Maria Travaglini e l’Ufficio Cultura, insieme allo staff della Biblioteca gestita dal 2014 da Akon Service S.a.s., nella strategia comune di ampliamento dei servizi di lettura, studio e ricerca, e che prosegue nella direzione di implementazione dei servizi legati alla lettura e alla promozione della stessa.

E non è tutto. Tutte le notizie, e la stessa ricerca sul catalogo, saranno facilmente accessibili anche da smartphone scaricando l’App UdaLibrary DM Cultura sia per iOS su iTunes Store che per Android su Google Play. Dalla App sarà inoltre possibile prenotare gli spazi ed essere sempre informati sulle attività.