Il Forum Civico Ecologista felice per il Biciplan a Vasto, ma vigilerà...

Dopo mesi di attesa il consiglio comunale ha finalmente approvato il Biciplan, uno strumento fondamentale per la città che ormai da anni richiede l'adeguamento urbanistico per garantire la sicurezza dei tantissimi e delle tantissime che sempre più decidono di lasciare a casa l'auto per muoversi in bicicletta per gli spostamenti quotidiani.

Sebbene l'amministrazione arrivi con anni di ritardo rispetto alle decine di città – non solo europee ma anche italiane – che già da tanto hanno adeguato le proprie strade e piazze per incentivare quella mobilità sostenibile necessaria ed imprescindibile per centri urbani più puliti, partecipati, democratici ed accoglienti, non possiamo che accogliere questo provvedimento con soddisfazione.

Come Forum Civico Ecologista abbiamo da subito richiesto interventi di questo tipo, e siamo felici che finalmente siano arrivati.

Ora però il Biciplan non resti solo sulla carta, ma sia uno strumento concreto di veloce e materiale applicazione.

Vogliamo inoltre cogliere l'occasione per ribadire che la mobilità sostenibile non è solo quella ciclistica, ma passa anche e soprattutto per quella pedonale: la creazione di vaste aree pedonali permanenti sono fondamentali, così come l'adeguamento dei marciapiedi che nella stragrande maggioranza dei casi devono essere allargati se non realizzati – e su questi va sempre prevista e assicurata la presenza di alberature volte a garantire zone d'ombra.

Ad ogni modo il Biciplan è uno strumento importantissimo per la città e plaudiamo per questo risultato che obbligherà tutte le amministrazioni presenti e future ad attivarsi per concretizzare la realizzazione di una città realmente ciclabile.

Da parte nostra vigileremo e ci batteremo affinché vi sia una rapida e concreta attualizzazione delle politiche della mobilità sostenibile e un arricchimento delle stesse attraverso una pianificazione territoriale che abbia una visione d'insieme in tema di intermodalità.

Nicholas Tomeo Referente FORUM