Sabrina Bocchino comunica: approvato schema di convenzione, 15 milioni per il porto di Vasto.

15 milioni di euro per il porto di Vasto. La giunta regionale, nella seduta di ieri ha deliberato l’atto di individuazione dei soggetti beneficiari, soggetti attuatori e l’approvazione dello schema di convenzione tra il ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Abruzzo riguardante gli interventi sulle opere infrastrutturali degli scali marittimi regionali di Vasto e di Giulianova. In particolare per quanto riguarda l'ntervento da realizzare nel Porto di Vasto esso prevede la messa in sicurezza infrastrutturale attraverso opere di potenziamento e riqualificazione della diga foranea, del molo di levante e del molo di martello, soggetto beneficiario delle risorse è la Regione Abruzzo che ha individuato come soggetto attuatore dell’intervento il dipartimento Infrastrutture e Trasporti, nello specifico il competente servizio infrastrutture.

“Vasto attende da tempo questi interventi- ha dichiarato il consigliere regionale Lega Abruzzo Sabrina Bocchino - che garantiranno impulso all' economia del territorio in previsione della realizzazione di un polo logistico che porterà lavoro ed investimenti che consentiranno al vastese di aprirsi a nuove opportunità di crescita”.