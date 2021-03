ANCHE UNA DELEGAZIONE DEL COMUNE DI PONTEDERA

Tante volte Luciano l' aveva invitato a San Salvo, per passare qualche giorno in "questa bella cittadina e vedere il suo mare e la sua costa", ma mai avrebbe pensato di dover venire per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio terreno.

Questa la sostanza del commosso intervento che il vice sindaco di Pontedera, Alessandro Puccinelli, ha fatto nella chiesa di San Giuseppe al termine della cerimonia funebre officiata ieri da Don Raimondo Artese per l' estremo saluto a Luciano Luongo.

L' amministratore toscano ha voluto essere presente al funerale del nostro concittadino, addetto stampa del Comune di Pontedera, dove "era molto apprezzato e ben voluto, per quel suo sorriso dolce e sincero che sarà sempre ricordato". Anche qui lo ricordano bene quel sorriso dolce sincero i cugini (il cui saluto, sempre dopo la funzione, è stato espresso da Massimiliano), i ragazzi (oramai adulti) di Via dello Stadio, i compagni di classe al liceo scientifico di Vasto (tra cui il consigliere comunale vastese Davide D' Alessandro), gli amici della podistica (guidati dal presidente Michele Colamarino), il vice sindaco della nostra Città Giancarlo Lippis (che ha accolto l' omologo toscano, a cui ha donato il libro sulla Storia di San Salvo) e tanti altri che hanno voluto salutare Luciano l' ultima volta.

*******

Da quest' anno il Premio San Vitale viene dato soprattutto ai sansalvesi che si sono fatti apprezzare fuori dalla Città d' origine.

Luciano Luogo in Toscana si è fatto molto ben volere senza mai dimenticare San Salvo, anzi "parlandone molto spesso", come ha testimoniato il vice sindaco Puccinelli. Per questo l' editore Travaglini ed io saremo felici di consegnare personalmente all' amata famiglia, e se possibile in collegamento con il Comune di Pontedera, il Premio San Vitale della prossima edizione, alla memoria dell' indimenticabile Collega.