LA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO E DEI PORTI PER LE NUOVE STRATEGIE DISTRIBUTIVE

CSCMP,Council of Supply Chain Management Professionals, ASPO, Azienda Speciale per i porti di Ortona e di Vasto della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Chieti Pescara, ARAP, Azienda Regionale delle Attività Produttive Regione Abruzzo, e Polo Inoltra, Innovazione Logistica & Trasporti, organizzano un webinarin programma venerdì 26 marzo alle ore 16:00sul tema “La trasformazione del territorio e dei porti abruzzesi per le nuove strategie distributive”.

Il webinar ha l’obiettivo di iniziare a mettere sul tavolole potenzialità del Porto di Vasto e dell’Area Vastese come nodo intermodale per l’economia abruzzese: potenzialità emerse a seguito di uno studio che ASPO sta realizzando in collaborazione con la società Elevantedi Trieste.

La conferenza, moderata da Nino Germano, Vice Caporedattore della sede Rai Abruzzo, aprirà con i saluti di Igino Colella, presidente CSCMPItalyRoundtable, Gennaro Strever, presidente CCIAA Chieti Pescara, Mario Miccoli,presidenteASPO, Gianni Cordisco, membro CdA ARAP, Alfonso Di Fonzo,presidente Polo Inoltra.

All’evento, ospitato sulla piattaforma webinar dedicata cscmp.virtualfair.skrigno.it, interverranno: Luca Brandellero, Direttore Logistica Gruppo Bialetti, Gennaro Ciccarelli, Senior Researcher Elevante, Igino Colella, Luciana Ferrone, vicepresidente ITS Mobilità Sostenibile Ortona, Michele Savani,manager Divisione Logistica Gi Group,e Fabio Travaglini, vicepresidente ASPO.

I relatori analizzeranno i diversi aspetti della trasformazione territoriale in atto, necessaria per adattarsi ai fondamentali cambiamenti nella strategia distributiva delle imprese. Al variare delle abitudini di consumo si adatta il sistema logistico, con risposte sempre più rapide e multicanale, e di conseguenza il territorio deve essere in grado di dare risposte adeguate alle nuove richieste di spazio, infrastrutture e competenze professionali. Adeguare l’esistente, migliorare i processi, la circolazione dell’informazione e la formazione del capitale umano sono passi importanti per farsi trovare pronti a sfide importanti e che possono portare, se dovutamente governate, sviluppo e valore aggiunto. Assieme alleinfrastrutture interessate da questi processi ci sono anche i porti regionali, infrastrutture importanti che però devono trovare la loro collocazione strategica nella selva modale che caratterizza i sistemi distributivi e logistici contemporanei.

Durante il webinar sarà presentata ASPO, ente strumentale della CCIAA Chieti Pescara con lo scopo di promuovere, favorire e stimolare lo sviluppo delle attività marittimo-portuali degli scali di Ortona e di Vasto attraverso, tra l’altro, la realizzazione e la gestione di infrastrutture di logistica integrata nella Regione Abruzzo di supporto alle attività portuali e industriali del territorio, anche al fine della movimentazione di merci e passeggeri con idonee strutture e mezzi. ASPO è fortemente attiva sulla tematica delle infrastrutture, attraverso iniziative di formazione, gestione, studio, informazione e promozione di enti pubblici e privati, sia nazionali sia internazionali, interessati all’ulteriore sviluppo delle realtà marittime locali.

Nel corso del 2021, ASPO realizzerà due importanti studi: il primo è relativo all’approfondimento sulle potenzialità del Porto di Vasto e dell’area Vastese come nodo intermodale per l’economia abruzzese, che sarà presentato nella sua completezza nel mese di luglio 2021. Il secondo punta a contribuire fattivamente al dibattito inerente allo sviluppo del tema “Piccoli Porti” e in particolare di come gli stessi si inseriscono, o dovrebbero inserirsi, nella più ampia strategia economica della portualità e della trasportistica internazionale, con un focus su piccoli porti, marine e approdi dell’Adriatico e dello Ionio e, più in generale, del Mediterraneo.

Inoltre, ARAP presenterà FRAMESPORT(FRAMEworkinitiativefostering the Sustainabledevelopment of Adriatic small PORTs), progetto finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Italia – Croazia, di cui ARAP è partner attivo. FRAMESPORT mira a incentivare la crescita globale e sostenibile delle portualità minori del Mare Adriatico attraverso una strategia a lungo termine, potenziando il loro ruolo socioeconomico per lo sviluppo delle aree costiere.

Al termine degli interventi seguirà una sessionedi domande e risposte per permettere agli utenti di partecipare attivamente alla tavola rotonda.

L’accesso alla conferenza sarà possibile previa registrazione a questo link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-trasformazione-del-territorio-e-dei-porti-abruzzesi-nuova-logistica-146471232399, oppure inviando nominativo e indirizzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica: helpdesk@elevante.it .