Cordisco e Lembo scrivono a Giulio Sottanelli e ad Alessandro Carbone

No a comunicazioni fuorvianti. No a comunicazioni che generano confusione. No a comunicazioni che non riportano la verità dei fatti.

Alla luce di questo e per una corretta informazione alla Città e ai Vastesi, invitiamo il Coordinatore regionale di Azione, Giulio Sottanelli e il Coordinatore provinciale, Alessandro Carbone a richiamare gli esponenti locali vastesi ad una corretta e leale informazione, certi di una loro azione vista la loro rettitudine ed onestà intellettuale.

Riconoscendo e apprezzando il buon operato a livello nazionale, regionale e provinciale del movimento politico “Azione” con il quale il Pd dialoga, collabora e si confronta ogni giorno per costruire una rete che contrasti l’operato di una destra che sta affossando l’Italia, le Regioni e molti Comuni, evidenziamo al Coordinatore regionale e provinciale che a Vasto, da parte dei loro esponenti locali, è in atto una campagna mistificatoria manchevole di alcuni informazioni ed errata in altre.

Comprendiamo la voglia degli esponenti locale di parlare ai cittadini, ma puntare alla loro “pancia”, “cavalcare” onde che accarezzano però la spiaggia e vedere la virulenza utilizzata nel loro parlare e agire che non corrisponde ai principi e valori del movimento “Azione”, li invitiamo a dialogare con i loro esponenti locali.

Ritenendo che una compagine politica che si candida ad amministrare la città, debba tappezzare la città di idee, proposte, azioni, che intende mettere in atto qualora arrivasse a conquistare il Palazzo di Città, riteniamo altresì che i manifesti affissi dall’aggregazione civica “La Buona Stagione” di cui “Azione vastese” fa parte debbano essere corretti e completi.

Non entriamo nel merito dei fondi sui quali il Sindaco di Vasto ha già fatto chiarezza sottolineando per l’ennesima volta che il Ministero ha riaperto il bando proprio in virtù dell’esclusione di molti Comuni d’Italia per il mancato invio di alcune documentazioni relative alla sentenza 4/2020 della Corte Costituzionale.

Leggere post di esponenti locali di Azione che scrivono “… e parlano ancora” in riferimento al primo cittadino e all’Amministrazione comunale, è raccapricciante e irrispettoso.

Non è questo il modo di far politica, ma soprattutto non rispecchia i principi e i valori di Azione.

Certi di un imminente confronto con gli esponenti regionali e provinciali, invitiamo i vastesi a guardarsi bene intorno.