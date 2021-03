Per la #Giornatamondialedellapoesia 21 marzo 2021

Per la #Giornatamondialedellapoesia abbiamo selezionato alcuni brani di poeti che vivono o sono nati a pochi passi da noi.

(La poesia, che non è un'arte di arrangiare fiori, ma urgenza di afferrarsi a un bordo nella tempesta, Erri De Luca)



_________________

Ho dimenticato

i muri antichi

di casa

chiuse ad arco

sul campanile

aperte alla strada,

spesse al freddo

generose al caldo

silenziose a tanto rumore...

Marianna Della Penna, Versi sospesi

_______________________________

L’imbrunire

Quando l’imbrunire

Cede al richiamo

Discreto della sera

E l’ombra si fa serena

Fra le sue braccia

Timido si rifugia

E lieto si abbandona

E lei l’accoglie amorosa

Come una tenera sposa.

Emiliano Longhi

_________________________

"Come una vela al vento il mare calmo mi porta lontano. Sgomenta approdo in un mondo a me sconosciuto.

Tutto mi appare immenso, da lontano scorgo una figura sbiadita dal tempo.

Mi viene vicino, con forza mi stringe la mano.

A piedi ci incamminiamo, la strada è lunga è meravigliosa: ci perdiamo in mondi mai visti o forse mai esistiti, soli, noi ignari di tutto.

Ogni tanto mi fermo, prendo fiato, mi manca il respiro.

Sensazioni mai conosciute, o forse dimenticate, si impadroniscono di me.

Il cuore mi batte forte.

Ci avviamo verso il futuro, è là, ad un solo ultimo passo da noi ma nell'attimo stesso in cui pensavamo fosse nostro, mi sveglio ed era tutto un sogno."

Maria Concetta Rubino (che ci ha lasciati solo due mesi fa)

__________________

Ho trovato il tuo volto nella cenere

calda questa mattina.

E' un ritratto di te a trent'anni.

Bella ed impetuosa com'eri tu

allora.

In quei giorni di quarantena i pianeti

avevano girato attorno al nostro

letto cullando la nostra estasi da

orfani al primo gelato vero.

Domenico Travaglini, tratto da Poesie della collina

Marisa D'Alfonso