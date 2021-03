Fashon match supply: on-line moda, Logistica e vestiti

Agenzia di Sviluppo, Azienda speciale della Camera di Commercio di Chieti Pescara, partner Enterprise Europe Network, - la più grande rete europea di assistenza e supporto alle PMI – promuove la partecipazione all'evento virtuale "FashionMatch Supply 2021", dedicato alle catene di approvvigionamento nel business della moda, dalla logistica, alla produzione e al tracciamento dei tessuti, che si svolgerà dal 26 al 30 aprile 2021.

L'evento, interamente gratuito, prevede l'organizzazione di workshop, conferenze, discussioni e incontri b2b virtuali internazionali. È aperto a tutti gli operatori del settore ma è particolarmente indicato per: fashion designers/stylist| brand emergenti| aziende manifatturiere (capi finiti, semilavorati e accessori)| retailer| distributori| importatori e agenti| fashion stores e piattaforme di e-commerce| fornitori di tessuti| società di logistica specializzate| agenzie di pubbliche relazioni| consulenti strategici e di marketing specializzati| università e istituti di ricerca in cerca di partner manifatturieri.

Come partecipare: entro il 23 aprile 2021 registrati QUI inserendo il tuo company profile in inglese con la tua proposta/richiesta. Consulta il catalogo online e seleziona i partner più interessanti per il tuo business. Per ulteriori informazioni visita il sito dedicato o contattaci: een@agenziadisviluppo.net.

Per ricevere gli ultimi aggiornamenti da parte del desk Enterprise Europe Network di Agenzia di Sviluppo, seguici sui nostri canali social Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram