Il Direttivo della Sezione Italia Nostra "L.Gorgoni" di Pescara organizza un' altra videoconferenza, per GIOVEDI 25 MARZO ALLE ORE 18:00 .



La Prof.ssa Lucilla SERGIACOMO parlerà di "UN DECAMERONE ABRUZZESE - BUCCIO DI RANALLO e la CRONICA AQUILANA - Una pandemia del Medioevo" .

A partire dalle ore 18:00 di giovedì 25 marzo si potrà seguire la videoconferenza sul canale YouTube di Italia Nostra, semplicemente cliccando sul link riportato sulla locandina.



Anche se la pandemia continua a impedirci di incontrarci in presenza, Italia Nostra si sta impegnando al massimo per poter allestire comunque un importante calendario di attività che suscita notevole interesse e partecipazione. Naturalmente tutto ciò passa anche attraverso il rinnovodel tesseramento che costituisce la base imprescindibile per l'esistenza stessa dell' Associazione.