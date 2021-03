QUARTO INCONTRO ON LINE PER LA NUOVA DIREZIONE DIDATTICA DI VASTO

In questi giorni, nella settimana dedicata dalla Nuova Direzione Didattica di Vasto ai temi della Cittadinanza, si è tenuto il meeting virtuale in ambiente Meet del Progetto Erasmus+ "Fairy Tale Bridges of Europe", quarto incontro di progetto di cui è organizzatore proprio la scuola vastese.

Oltre la condivisione delle attività inerenti il progetto da parte di ciascun Paese partecipante (Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Spagna e Italia), focus del meeting è stato il tema "L'inclusione scolastica e i bisogni educativi speciali".

Ringraziamo il Sindaco Francesco Menna e l'assessore all'istruzione Anna Bosco per aver partecipato all'apertura dell'evento, tutto il team docenti della NDD coinvolto che sin da principio con entusiasmo ha accolto questo percorso di crescita professionale, la psicopedagogista di istituto Rachele Giammario per il suo intervento prezioso sui BES, la maestra Annunziata Battista per essersi resa disponibile come interprete, Claudia di Foglio e Carlo dell'Agenzia Polaris che ci supportano sempre e ci hanno accolto nella loro sede per due giornate, il Dsga Gianpiero Capuozzo e l’assistente amministrativa Teresa Polidoro per il supporto logistico. Un grazie particolare a tutte le docenti dei Paesi partner.