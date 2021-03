"A VOLTE IL SILENZIO SAREBBE PREFERIBILE". Il centrrodestra risponde al Pd sulla Provinciale

I “segretari del PD del Vastese“, presi dal sacro furore della comunicazione, ne combinano una dopo l’altra. Adesso addirittura vogliono attribuire il merito a “quelli di prima“, riferendosi all’asfalto che si sta realizzando sulla strada provinciale di San Salvo e che passa attraverso la zona industriale.

E’ questa un’opera che si sarebbe dovuta realizzare da anni, che ha comportato disagi materiali e di immagine a San Salvo e a tutti gli automobilisti che la percorrono per raggiungere le aziende dove lavorano, che ha costretto il sindaco Magnacca, l’Amministrazione comunale di San Salvo e la consigliera provinciale Elisa Marinelli, ad una numerosità di sollecitazioni, interrogazioni ed azioni politiche che farebbero vergognare ogni singolo cittadino, se sapesse tutto ciò.

Ebbene, il PD dice di volere ringraziare tutta la corte celeste, a partire da D’Alfonso e a scendere perché ci ha finalmente fatto la grazia.

E’ a conoscenza il PD del Vastese che per realizzare questo asfalto la Provincia è stata costretta a delegare alcuni comuni del Vastese, in questo caso Lentella, a gestire gli appalti, con ulteriore confusione di ruoli, di responsabilità e di perdite di tempo?

E’ a conoscenza il PD del Vastese che l’asfalto di cui stiamo parlando, realizzato dopo alcuni anni, arriva fino al ponte dell’autostrada prima della Pilkington, e non fino all’ingresso dell’autostrada, per raggiungere il quale occorreranno ancora circa 800 metri di asfalto, come abbiamo più volte richiesto, e che quindi questo è un lavoro parziale?

E’ a conoscenza il PD del Vastese che un tratto di strada realizzata sulla vecchia strada provinciale, nel territorio del Comune di San Salvo, è stato realizzato in maniera pessima e che è in contestazione per mancanza di controlli che a suo tempo la Provincia non ha effettuato?

E’ questo, quindi “il segno tangibile di come San Salvo e il Vastese stanno beneficiando del buon operato della Giunta regionale di centrosinistra“?

Se è così che si fanno le cose, consigliamo agli improvvidi estensori dei fumosi comunicati di astenersi dal comunicare e di riflettere sul significato di “buona amministrazione“.