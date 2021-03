PER NON CHIUDERE IL TRIBUNALE

Il tema della chiusura dei tribunali minori abruzzesi è sempre al centro del dibattito locale perché, con molta certezza, la loro definitiva soppressione significherebbe disagi ulteriori per la popolazione residente che, per vedere tutelati i propri diritti, dovrebbe prima affrontare viaggi per le sedi centrali di Chieti e l’Aquila. Ma sembrano esserci degli spiragli, che arrivano da Roma, dalla Camera dei Deputati dove sono state depositate due proposte di legge: quella Scutellà frutto dei lavori dell’Intergruppo sulla Geografia Giudiziaria e quella dell’onorevole Carmela Grippa, componente dello stesso gruppo di lavoro.

“Abbiamo organizzato una conferenza stampa a Roma questa settimana per annunciare la proposta di legge della collega che si propone di rivedere i criteri con i quali sono state decise soppressioni delle sedi di tribunali minori. Dobbiamo ritornare ad una giustizia a misura d’uomo così come prevede la nostra Carta Costituzionale”. Queste le parole della stessa Carmela Grippa che per scongiurare la chiusura dei tribunali abruzzesi, oltre al fatto di essere stata promotrice di diversi incontri presso il ministero della Giustizia ora ha depositato una proposta di legge per modificare i decreti del 2012 e salvare i presidi del territorio.

“Il nostro impegno da quando siamo al Governo rispetto a questo tema non si è mai fermato. I tribunali di Vasto e Lanciano potranno operare fino al 2022 grazie a delle nostre proroghe, così come l’arrivo di personale amministrativo frutto di nostre interlocuzioni- Ma c’è ancora molto da fare. Con la mia proposta di legge, che speriamo di poter discutere a breve in Commissione Giustizia auspico che il territorio possa conservare i suoi tribunali. Sarà una battaglia importante che sono pronta a combattere”, conclude la deputata vastese.