LEGA: “L' ACQUISTO DELLA PET-TAC FU AUTORIZZATO A FEBBRAIO “.

“ Manifestare è una libertà sacrosanta che noi condividiamo e rispettiamo ma è spiacevole che le Opposizioni presenti in Consiglio regionale omettano la nota con protocollo n. 62583/DPF del 18 febbraio 2021 con cui il Dipartimento della Sanità ha autorizzato l’acquisto dell’apparecchiatura, per un valore dell’investimento pari a 2.440.000 euro, che potrà dare le giuste risposte alla tante persone che necessitano di esami “.



Lo dichiarano in una nota Nicola Campitelli, Sabrina Bocchino, Manuele Marcovecchio e Fabrizio Montepara ( Lega ) circa la manifestazione ' No pet su tir ' strumentalizzata ad arte dai 5S, proseguono gli esponenti leghisti :



“ Fa specie che, dopo 5 anni di indifferenza della Giunta a traino Pd, si cavalchi la salute dei cittadini per becera propaganda politica volta ad appannare i dissidi interni del centro sinistra misto ai 5Stelle. La Lega, nella persona di Nicoletta Verì, assessore alla Sanità, ha già provveduto a quanto era nelle sue facoltà e procederemo, di intesa con la dirigenza aziendale , affinché l’investimento venga concretizzato senza incappare in zone d'ombra e tempi morti “ concludono.