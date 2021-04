CONFARTIGIANATO: "IL SUPERBONUS E' OCCASIONE DA NON PERDERE"

Bisogna evitare in ogni modo che si diffonda un approccio passivo e rinunciatario che finirebbe per far perdere al territorio una grande opportunità nonché una preziosa chance, forse l'ultima, di rilanciare un settore, e tutto il suo indotto, in grado di generare ricadute occupazionali importantissime e di favorire la crescita su tutti i livelli". Lo afferma il presidente di Confartigianato Imprese Abruzzo, Giancarlo Di Blasio, a proposito del Superbonus 110%.

"L’Abruzzo non può permettersi di mancare questa occasione irripetibile, perché il meccanismo del 110% determina il recupero, la messa in sicurezza, in particolare dal rischio sismico, il miglioramento energetico e la rigenerazione di immobili che altrimenti non verrebbero recuperati - sottolinea Di Blasio - I primi a beneficiarne sarebbero proprio i comuni della nostra regione".

"Si tratta di una grande opportunità per tutti: cittadini, imprese, filiera dell’edilizia, territorio e, soprattutto, economia nel suo complesso. Esortiamo quindi la politica, a tutti i livelli, affinché si affronti il nodo dell’accelerazione delle pratiche e si individuino uno o più referenti all’interno delle strutture comunali, di facile reperibilità - conclude il presidente di Confartigianato Abruzzo- affinché possano fornire risposte tempestive e snellimento nelle procedure burocratiche".