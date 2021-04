Il Consiglio comunale di San Salvo all' unanimità prolunga i termini per le domande

Il Consiglio comunale del 1° aprile, convocato con un unico punto all’ordine del giorno, per discutere dell’interpretazione autentica sull’articolo 3 del nuovo bando di nuove due concessioni demaniali ha stabilito che la durata deve essere intesa per dodici anni dalla data di sottoscrizione dell’atto concessorio.

A tal fine l’assemblea ha deciso all’unanimità di prorogare di trenta giorni la scadenza del bando per consentire una più ampia divulgazione e l’accesso a chi fosse interessato a presentare la domanda.

E’ interesse della Amministrazione comunale favorire la partecipazione massima e che avvenga nella più totale trasparenza, affinché si possano individuare le soluzioni più innovative e moderne per meglio valorizzare la nostra offerta turistica.

Per il nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 13:00 di martedì 18 maggio 2021.