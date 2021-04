Più posti letto di Medicina all'ospedale di Chieti

“Pur di evitare lunghe attese per un ricovero al Pronto Soccorso di Chieti abbiamo attivato 12 posti letto aggiuntivi in Clinica Medica per pazienti no Covid”. Questa la soluzione tempestiva adottata dal Direttore Sanitario della Asl Angelo Muraglia alla massiccia affluenza registrata in queste ore al Policlinico, dove la richiesta di ricovero in area medica si è fatta più consistente, anche in considerazione della temporanea sospensione dell’attività della Medicina dell’ospedale di Lanciano per via dei casi di contagio che si sono verificati nei giorni scorsi.

“Con questa attivazione i posti letto per pazienti no Covid della Clinica Medica diretta da Francesco Cipollone salgono a 30 - aggiunge Muraglia - . La nostra è un’organizzazione flessibile, che ci consente di modulare la disponibilità di posti in base alle necessità espresse dagli utenti. E in questo momento la richiesta maggiore arriva da pazienti che soffrono anche di altre patologie, affrontate con la consueta professionalità”.