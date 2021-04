EVENTO NELLA SCUOLA DI CUPELLO PER CELEBRARE LA GIORNATA DI CONSAPEVOLEZZA SULL' AUTISMO

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Questa mattina, il plesso di Cupello dell’Istituto Comprensivo di Monteodorisio ha organizzato un evento per celebrare la GIORNATA DI CONSAPEVOLEZZA SULL' AUTISMO Momento celebrativo anticipato ad oggi poiché quest’anno il 2 aprile coincide con le festività della Santa Pasqua.

Presente l’Assessore alle Politiche Sociali, Giuliana Chioli, insieme al Dirigente Scolastico, prof.ssa Cristina Eusebi, alla Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia e dell’evento, Ins. Carmelita Tieri e al restante corpo docente.

Dopo la visione di un cortometraggio, gli alunni ed i docenti in presenza della scuola dell'Infanzia e della Scuola Secondaria di 1° grado si sono ritrovati all’esterno dell’edificio scolastico con in viso una maschera di colore blu, il colore scelto dall'ONU per connotare lo spettro autistico.

Abbiamo omaggiato i nostri giovani alunni con una scatola di palloncini e piantine blu di ortensia che saranno piantate lungo il viale d'accesso alla Scuola dell'Infanzia.

L’attività di interramento sarà motivo di testimonianza dell'importanza costante che la scuola dà a questo grande tema oltre che momento didattico ed espressione di obiettivi specifici di apprendimento dei percorsi di didattica outdoor ideati per l’anno scolastico in corso.

In questo momento speciale dedicato alla consapevolezza sull’Autismo per diffondere una maggiore conoscenza sul tema, creare una nuova cultura della diversità e promuovere il rispetto e l’inclusione nella società di tutte le persone che ne sono affette, ricordiamo a tutti noi che la vera grande bellezza risiede nella differenza di sguardi, forme, altezze, abilità e disabilità ma anche nell’accoglienza, nella solidarietà e nell’unità nella diversità.

In un periodo come questo di grande incertezza, siamo chiamati ad essere ancor più vicini alle famiglie, ad accrescere nei bambini, nei ragazzi e negli adulti consapevolezza e sensibilità sul tema delle differenze individuali, favorendo la qualità dell’inclusione scolastica e sociale. Ragion per cui l’impegno ed il supporto del nostro Comune con il mondo della scuola e delle famiglie continuerà ad essere stringente e costante.

Tra mascherine di cartone, palloncini e piantine di ortensie abbiamo – tutti insieme – simbolicamente colorato di blu una piacevolissima e soleggiata.

mattinata primaverile.

Cupello 1° aprile 2021