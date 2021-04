Proposta la cittadinanza onoraria per il ricercatore e attivista Patrick Zaki

Il Forum Civico Ecologista ha inviato ai capigruppo del Comune di Vasto questa lettera per chiedere il conferimento della cittadinanza onoraria in favore di Patrick Zaki.

Gentili capigruppo del Consiglio Comunale di Vasto,

noi del Forum Civico Ecologista riteniamo importante, da un punto di vista politico, che il Comune di Vasto dia un segnale di vicinanza al ricercatore e attivista Patrick Zaki, ingiustamente detenuto in carcere in Egitto per alcuni post su Facebook che la sua difesa considera di un profilo falso.

Come Forum Civico Ecologista consideriamo le battaglie ambientali, ecologiste, sociali, politiche e umanitarie unite da un unico comune denominatore: i diritti o sono di tutti e tutte, indistintamente dalla provenienza, dalla cultura, dal genere, dal colore della pelle, oppure non sono. Ecco perché ci sentiamo in dovere di difendere chi, da qualunque parte del mondo, si batta per le libertà individuali e sociali, perché il diritto ad una vita libera e dignitosamente unisce tutte quelle battaglie che vengono quotidianamente portate avanti da chi si spende sui rispettivi territori.

Chiediamo dunque che il Consiglio Comunale di Vasto conceda la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, perché la sua battaglia per la libertà e per un mondo più giusto ed equo è una battaglia di tutti e tutte noi.