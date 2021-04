IN MOLISE PER LE VACCINAZIONE A SOGGETTI A RISCHIO..rivolgersi al parroco

Se volete sapere a che punto sta la vostra prenotazione e se la prenotazione è stata accettata potete evitare di chiamare i numeri indicati dalla Sanità regionale.

Per tranquillità hanno staccato le linee.

I numeri indicati per la provincia di Isernia sono

8003295 (da fisso)

0865724242 (da cellulare).

In alternativa potete telefonare al vostro parroco per farvi dare la preghiera per uno dei tre santi protettori dalle epidemie San Rocco, San Sebastiano o San Lazzaro.

Se il parroco non risponde eccovi la preghiera a S. Rocco protettore dalla peste:

"O glorioso S. Rocco, vero modello di carità verso Dio e verso il prossimo, noi fiduciosi ricorriamo alla Tua potente intercessione. Tu, che per imitare più da vicino Gesù, distribuisti il Tuo avere ai poveri, vivesti da povero e Ti consacrasti tutto al servizio dei bisognosi, persino degli appestati, soffrendo disagi d’ogni sorta e spasmodici dolori allorchè fosti colpito dal morbo letale, impetra a noi pure la grazia di non avere il cuore attaccato alle cose caduche di questa terra e di soffrire con rassegnazione le tribolazioni e le disgrazie di questa vita per meritare quella gloria che Tu già godi in Paradiso. Amen".