A VASTO 25 PARCHEGGI ROSA GRATUITI, RISERVATI ALLE DONNE IN GRAVIDANZA E AI GENITORI CON FIGLI FINO AD UN ANNO DI ETA’

Ieri si è tenuta la Commissione Affari Generali avente all’ordine del giorno la discussione e l’adozione dei criteri dei parcheggi di cortesia riservati alle donne in stato interessante e ai genitori con figli fino ad un anno di età.

Soddisfatti l’assessore Gabriele Barisano e la Presidente della Commissione Maria Molino per aver trovato convergenza con l’intera Commissione su tutti i punti proposti. I parcheggi saranno gratuiti e riservati ai soli residenti.

“L’Amministrazione, agendo seconda una logica più generale di miglioramento della qualità della vita, - ha detto il sindaco di Vasto, Francesso Menna - ha previsto l’istituzione di “parcheggi rosa” di cortesia . Questo è il primo passo a cui seguirà a breve una delibera di giunta proposta dal relativo settore di competenza, che sulla base dei lavori della Commissione stabilirà le modalità per usufruirne”.

Saranno 25 i parcheggi per tutta la città, con sosta consentita per 60 minuti, in prossimità delle sedi dei servizi di pubblica utilità (Ospedale, Distretto sanitario, Asl, scuola, asilo, uffici postalI, ecc.).

“A usufruire delle soste - spiegano l’assessore Gabriele Barisano e la Presidente Maria Molino - potranno essere entrambi i genitori, diversamente da come avviene in alcune città dove tale attenzione è riservata solo alle neo mamme.

Sono parcheggi non previsti dal Codice della Strada di conseguenza non è stabilita alcuna sanzione. L’’utilizzo pertanto è affidato esclusivamente alla cortesia, al rispetto per i soggetti beneficiari e al senso civico dei cittadini. Per accedere ai “parcheggi rosa” di cortesia è necessario munirsi di un contrassegno temporaneo rosa, da esporre sul cruscotto all’interno dell’auto, le cui modalità di rilascio saranno comunicate a breve.