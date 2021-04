IL COMUNE DI FOSSACESIA AL LAVORO PER LA STAGIONE ESTIVA 2021

“Sostenere la ripartenza di un settore come il turismo che ha sofferto in modo particolarmente grave le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, è assolutamente necessario e far dialogare, mettendo in linea le migliori esperienze e capacità pubblico e privato, è una operazione che ci permetterà di attrezzarci in modo adeguato rispetto alle sfide che abbiamo di fronte”. E’ la premessa dalla quale parte il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ed espressa a conclusione dell'incontro che ha tenuto con i responsabili dei vari settori comunali interessati e gli assessori ed i consiglieri delegati a rendere Fossacesia accogliente, con una offerta di servizi adeguati in vista della nuova stagione estiva 2021. La città, in particolare la zona Marina, negli ultimi anni ha conosciuto un trend di crescita assolutamente positivo, che l’Amministrazione comunale vuole ovviamente mantenere. Così come è avvenuto nell’estate 2020, anche per quella 2021 la parola d'ordine sarà sicurezza. Dai dati raccolti, Fossacesia lo scorso anno è stata una delle località turistiche maggiormente frequentate in Abruzzo ed ha registrato un numero di presenze che è andato oltre ogni aspettativa. Sono stati i giovani quelli che hanno più di tutto frequentato il mare della cittadina Bandiera Blu da 19 anni, riempiendo locali da ballo, ristoranti e strutture ricettive che spesso hanno registrato il tutto pieno. “Numeri come quelli dello scorso anno ci hanno davvero stupito e fatto gioire e auspichiamo di averli anche per quest'anno, ma il Covid non è stato ancora sconfitto e purtroppo dovremo ancora farci i conti – aggiunge Di Giuseppantonio. Dobbiamo però essere fiduciosi e preparati. Come avvenuto nelle precedenti annualità, ho ritenuto dover iniziare a lavorare sin da subito per far in modo che sul nostro litorale saremo pronti per intercettare una nuova domanda di turismo. Prossimamente incontreremo in video conferenza gli imprenditori che operano a Fossacesia perché crediamo fortemente nella collaborazione di tutti, individuado con loro strumenti per iniziative utili a garantire lo svolgimento di una stagione estiva che sia sicura ed allo stesso tempo ricca. Inoltre, interpellerò la Provincia di Chieti e le Ferrovie dello Stato per ampliare il numero dei parcheggi in quelle aree dove sarà possibile aprire nuovi spazi per la sosta delle auto. Le nostre attenzioni non si limiteranno alla nostra spiaggia – conclude il sindaco Di Giuseppantonio – ma saranno tese a favorire tutte le nostre eccellenze, da quelle artistiche, paesaggistiche a quelle enogastronomiche. Abbiamo inoltre un tessuto naturalistico ed agricolo notevole che può essere sfruttato per dare spazio al nuovo turismo lento, quello fatto di cammini e di prodotti tipici che raccontano il territorio in cui il turista viene a trascorrere le proprie vacanze. Il nostro obiettivo è fare in modo che Fossacesia sia una protagonista del rilancio del settore turistico a 360°, perchè, come ho sempre detto il turismo porta economia e mi permetto di aggiungere, anche un pò di spensieratezza, che di questi tempi non guasta”. Intanto , il sindaco convocherà, nei prossimi giorni, una riunione con la polizia municipale, con le organizzazioni di categoria, con altri Enti per organizzare nel dettaglio le azioni per la prossima stagione turistico-balneare.