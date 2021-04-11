APERTO IL PUNTO VACCINALE AL PALASPORT DI SAN SALVO MARINA
SABATO 10 APRILE: 220 I VACCINATI. LE INOCULAZIONI PROSEGUONO| di Orazio Di Stefano | Categoria: Attualità
APERTO IL PUNTO VACCINALE AL PALASPORT DI SAN SALVO MARINA. SABATO 10 APRILE: 220 I VACCINATI. LE INOCULAZIONI PROSEGUONO.
COLORO CHE NON SI PRESENTANO VENGONO SOSTITUITI DA ALTRI IN LISTA D'ATTESA, CONTATTATI TELEFONAMENTE DAL DIPENDENTE COMUNALE DOTT. DINO DI FABIO. PRESENTI SUL POSTO AMMINISTRATORI E PROTEZIONE CIVILE FIR CB SAN VITALE, OLTRE, OVVIAMENTE, AI SANITARI INCARICATI DALLA ASL DI VASTO LANCIANO CHIETI E MANDATI DALLA REGIONE ABRUZZO.
NELLA PRIMA GIORNATA QUESTA PROCEDURA HA GARANTITO CHE TUTTE LE 220 DISPONIBILI POTESSERO ESSERE INOCULATE.
SPERIAMO CHE IL 100% DELLE VACCINAZIONI VENGA GARANTITO ANCHE NEI GIORNI A SEGUIRE