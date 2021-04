All’Istituto Tecnico “Palizzi” Erasmus su città, monumenti e tesori d’arte protetti dall’Unesco

Si incentra sul patrimonio culturale Unesco e sul suo valore materiale e immateriale il Meeting Erasmus + che impegnerà fino a sabato l’Itset “Palizzi” con le scuole partner di Romania, Croazia, Grecia, Turchia.

Un’edizione online, come imposto dall’emergenza pandemica, che però non ha fermato il lavoro del team Erasmus del “Palizzi” composto oltre che dalla dirigente Nicoletta Del Re, da un gruppo di docenti e dagli studenti delle terze C e D dell’indirizzo Turismo e della quarta A dell’indirizzo Grafica e comunicazione.

"In questo momento storico siamo tutti costretti a dei sacrifici, a delle importanti rinunce, per il bene comune, nostro e degli altri; ho pertanto condiviso la scelta della scuola capofila della Romania di optare per un meeting on line, perché così possiamo sviluppare e concludere, seppure a distanza, i punti principali del progetto” sottolinea la dirigente Del Re.

Il tema del Meeting Erasmus è

Il tema del patrimonio culturale e dei siti UNESCO( CITIES, MONUMENTS AND NATIONAL ART TREASURES PROTECTED BY UNESCO) è un tema molto interessante e di grande attualità, soprattutto nella nostra scuola dove è presente l’indirizzo Turismo che studia- tra l’altro - la storia dell’Arte e del patrimonio storico artistico e culturale.

Vogliamo guardare al passato, al patrimonio culturale che i nostri antenati ci hanno tramandato, non per nostalgia, ma per imparare dalla bellezza a costruire il futuro” conclude la dirigente.

A salutare i partner internazionali sono intervenuti Giuseppe Forte, Presidente del Consiglio Comunale, e Claudia Di Foglio, consulente e partner Erasmus della scuola.