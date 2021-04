Per il 25 Aprile 2021, Festa della Liberazione d’Italia Diretta streaming

Per il 25 Aprile 2021, Festa della Liberazione d’Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista, CONTAINER LIVE Giovedì 22 Aprile, ore 18.30

Diretta streaming sulle pagine Facebook: Container LIVE, Università Tre Età Cupello e Università delle Tre Età Vasto. E su Instagram: container_live

I VALORI DELLA LIBERAZIONE - Giovedì 22 Aprile, ore 18.30 - Relatore Nicolangelo D’Adamo

Evento organizzato dall'UniTre di Cupello e l'UniTre di Vasto per il 76° anniversario della Liberazione d’Italia.

"Il 25 Aprile in Italia si festeggiano tre ricorrenze: la fine dell’Occupazione Tedesca in Italia, la fine del Regime Fascista e la fine della Seconda Guerra Mondiale. Quando nel 1949 si scelse quella data, si pensò soprattutto a celebrare la liberazione di Milano e Torino, la guerra, infatti, durò ancora una settimana, ma con piccole scaramucce. Quelle furono le ultime città ad essere liberate e rappresentarono anche l’epilogo di un grande sforzo bellico del CLNAI (Comitato Liberazione Nazionale Alta Italia, di cui facevano parte tutte le forze antifasciste: socialisti, comunisti, azionisti, liberali e democristiani) sostenuto dall’esercito alleato che stava completando la risalita della Penisola. Quest’anno festeggeremo il 76° anniversario di quegli eventi e sarà il nostro “Giorno della Memoria”, soprattutto per i giovani avrà un grande valore educativo". (Nicolangelo D’Adamo)

CONTAINER LIVE è un programma ideato, curato e condotto da Fabio Bruno.

_____________