APPELLO AGLI AMICI DEI CASTELLI MOLISANI CHE HANNO EFFETTUATO RIPRESE CON I DRONE

Spesso sui social-network appaiono riprese di castelli molisani effettuate con i drone.

Immagini molte volte suggestive che avrebbero bisogno di essere arricchite di contenuti e notizie storiche.

Il 19 aprile 2021 si è tenuto il Direttivo Regionale dell'Istituto Italiano dei Castelli.

Un argomento, tra gli altri, è stato discusso e approvato: la preparazione della giornata annuale 2021 dei Castelli di Italia.

Sono note le difficoltà che tutte le sezioni stanno incontrando per tenere manifestazioni con la presenza fisica di appassionati e cultori di architettura castellana. Il Direttivo molisano ha ritenuto di non perdere questa occasione annuale per far conoscere la realtà castellana della nostra regione. Per quella giornata, grazie alle tecnologie già ampiamente collaudate in questi giorni di isolamento forzato, terremo una video conferenza aperta a tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che sarà possibile seguire liberamente anche attraverso Face-book.

Saranno effettuati due collegamenti. Uno la mattina e uno il pomeriggio.

Ogni collegamento durerà sessanta minuti durante il quale saranno trasmessi 12 mini-documentari di 5 minuti su altrettanti castelli.

In tutto ventiquattro castelli saranno illustrati in maniera sintetica dai migliori esperti dell'Istituto Italiano dei Castelli del Molise.

Verranno utilizzate immagini di repertorio prese dagli archivi dei soci dell'Istituto, ma anche e soprattutto, immagini inedite che saranno fornite da coloro che hanno raccolto nel tempo riprese "a volo d'uccello" (come si diceva una volta) effettuate con i drone.

Per questo l'Istituto Italiano dei Castelli del Molise rivolge un appello a tutti coloro che, per qualsiasi motivo, hanno effettuato riprese in volo di castelli molisani e che vogliano metterle a disposizione di un vasto pubblico.

Le immagini verranno divulgate con il commento degli esperti dell'Istituto e sottotitolate con i nominativi di chi le ha fornite.

E' una operazione che sicuramente avrà rilevanza nazionale e internazionale.

Questo è l’elenco provvisorio dei Castelli che verranno illustrati per la giornata dei Castelli:

1. Castello Pandone di Cerro a Volturno

2. Castello Pignatelli di Monteroduni

3. Castello di Macchiagodena.

4. Castello di Capua di Riccia.

5. Castello Caldora di Carpinone.

6. Castello di Sangro di Civitacampomarano.

7. Castello di Capua di Gambatesa.

8. Castello di Macchia d'Isernia.

9. Castello Monforte di Campobasso.

10. Castello di Rotello.

11. Castello di Larino.

12. Castello di Termoli.

13. Castello di Castropignano.

14. Castello Sanfelice di Bagnoli del Trigno.

15. Castello d'Alessandro di Pescolanciano.

16. Castello di Roccapipirozzi.

17. Rocca di Terravecchia di Sepino.

18. Castello di Roccamandolfi.

19. Castello di Civita di Boiano.

20. Castello di Vastogirardi.

21. Castello Pandone di Venafro.

22. Castello di Ferrazzano.

23. Castello di Frosolone.

24. Castello di Torella del Sannio.

25. Castello angioino di Colletorto.

insieme a una rassegna delle altre architetture castellane della regione....

L’appello è rivolto alle persone di buona volontà. Con alcune di esse già da tempo abbiamo iniziato un dialogo. Spero si possa tradurre in un progetto di grande partecipazione collettiva.

I filmati dovranno avere la durata massima di 5 minuti con inquadrature particolarmente significative. In sede di montaggio le immagini saranno sottoscritte con il nome degli autori.

Sono convinto che alla fine avremo, per la prima volta in maniera organica, due ore di meravigliose immagini di una realtà per molti versi ancora sconosciuta.

Vi prego di condividere l’appello sui vostri profili e di segnalare la disponibilità attraverso la pagina della Sezione molisana dell’istituto:

https://www.facebook.com/IstitutoItalianoCastelliMolise